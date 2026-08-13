AK PARTİ TRABZON İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI'NA KATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ziyaretleri kapsamında geldiği Trabzon'da AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Gürlek, 'Trabzon AK Parti Teşkilatı'na, aile içi istişare toplantısında bizleri misafir ettiği için teşekkür ediyor, AK Parti'nin 12 milyona yaklaşan üyesiyle Türkiye'nin en büyük ailesi ve sivil toplum örgütü olduğunu ifade ediyorum. 14 Ağustos'ta AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. 25 yıl önce küçük bir oluşum olarak Türkiye siyasetine giren AK Parti'nin, bugün büyük bir çınara dönüşmesinden ve bu kutlu davanın yolcularından biri olmaktan gurur duyuyorum. 25 yıl önce bir rüya gibi görünen birçok şey, bugün gerçeğe dönüştü. İnsanların inançlarını, kültürlerini, dillerini ve yaşam tarzlarını özgürce yaşayabildiği, ayrımcılığın azaldığı, Ayasofya'nın yeniden ibadete açıldığı, doğu ile batı arasındaki ekonomik farkların azaltıldığı, Trabzon'un tüneller, yollar, havalimanı, üniversite, hastane ve modern altyapılarla geliştiği bir Türkiye'ye ulaştık. Sağlıkta, eğitimde, tarımda ve sosyal hizmetlerde devletin imkanlarını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Toplumsal huzur ve kardeşliğin güçlendirilmesi, milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi konusunda da önemli adımlar attık. Savunma sanayisinde kendi savaş uçaklarımızı, helikopterlerimizi, tanklarımızı, savaş gemilerimizi ve hava savunma sistemlerimizi üreten, dünyada savunma ihracatında önemli konuma gelen bir Türkiye oluşturduk. 25 yıl önce hayal ettiğimiz birçok hedefin, bugün gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahit oluyoruz' dedi.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Bakan Gürlek, Türkiye Yüzyılı'nı inşa ettiklerini belirterek, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, bugün bölgesinde güçlü, dünyada söz sahibi ve dost ülkeler tarafından güven duyulan bir ülke haline geldi. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi karşısında milletimizin gösterdiği onurlu duruş, Türkiye'nin bağımsızlığına ve milli iradeye sahip çıktığının en güçlü göstergelerinden biri oldu. Cumhur İttifakı'nın liderleri ve teşkilatlarımızla birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için çalışıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz hayallerin daha fazlasını gerçeğe dönüştürmek için önümüzdeki dönemde de teşkilatlarımıza büyük görev düşüyor. Sizlerden ricam; kapı kapı dolaşarak her vatandaşımıza ulaşmanız, ülkemizin yeniden eski sıkıntılı günlere dönmemesi için yılmadan, fedakarca çalışmanızdır. Cumhurbaşkanımız; kendisini milletine adamış, vatandaşlarımızın dertlerini kendi derdi olarak görmüş ve hiçbir zaman milletinden uzaklaşmamıştır. Ana kademe, kadın ve gençlik kollarımızla birlikte baskı kurmadan, gönüllere dokunarak, el ele ve yürek yüreğe çalışmaya devam edeceğiz. Daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye'de yeniden buluşmak dileğiyle hepinizi saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum' diye konuştu. (DHA)

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