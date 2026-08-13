Aybala MELEK-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümünün yarın Ankara Millet Bahçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı görkemli bir mitingle kutlayacaklarını söyledi.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Mali ve İdari İşler Başkanı Ahmet Baha Öğütken, Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ile Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümüne ilişkin Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde basın açıklaması yaptı. Faruk Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25'inci yılı vatandaşla bir arada kutlamak istediğini ve bu yönde talimat verdiğini belirterek, 'AK Parti'nin 25 yılını nasıl anlatabiliriz diye önce buna odaklandık. 25 yılı anlatmak ne bir ansiklopediye sığıyor ne de bir filme sığabiliyor. Biz mümkün olduğunca bunları bir kampanya formatı üzerinden anlatmayı tercih ettik ve yaklaşık bir aydır hem açık havalarda hem dijital ve sosyal medya araçlarıyla bakanlıklarımızın 25 yılda hayata geçirmiş olduğu tüm hizmetleri, eserleri bir şekilde anlatmaya gayret gösterdiğimiz bir süreç devam ediyor. Bugün itibarıyla inşallah yine bakanlıklarımızın videoları, filmleri paylaşılmaya devam edecek' dedi.

'ASIL ŞİMDİ BAŞLIYORUZ'

Acar, 81 ilde eş zamanlı bir şekilde hayatını kaybeden partililer adına mevlit programlarının ve vefa buluşmalarının gerçekleştirildiğini kaydetti. Acar, 'Çok yoğun bir organizasyonu istedik. Çünkü 25 yılı biz sadece iki rakamın yan yana gelmesi olarak görmüyoruz. Yaşadığımız duyguları, bazılarımızın çocukluğuna bazılarımızın gençliğine dokunmuş olan çok büyük bir hikayeyi anlatmaya gayret gösterdik. Tabii 'Bu bir son değil, bu bir final değil, asıl şimdi başlıyoruz' diyeceğimiz bir süreç oluşturduğumuzu ifade edebilirim' diye konuştu.

'TARİHİ BİR MİTİNG ORGANİZASYONU OLACAK'

Acar, 14 Ağustos'ta düzenlenecek olan programa tüm vatandaşların davetli olduğunu anımsatarak, 'Yarın Cumhurbaşkanımız buradan tüm vatandaşlarımıza, ekranları başında kendisini takip edecek olan, buraya gelemeyen tüm vatandaşlarımıza da hitap etmiş olacak, teşkilatıyla bir buluşma gerçekleşecek. Diğerlerinden bağımsız olarak herhangi bir protokol uygulamamız gerçekleşmeyecek. Kıymetli çınarlarımız, kurucularımızdan gelebilenler inşallah burada olacaklar. Eskiden bakanlık yapan, milletvekilliği yapan, belediye başkanlığı yapan hali hazırdaki görevde olan insanlar dahil olmak üzere yaklaşık 100 binlik bir davet çıkardık. Tarihi bir miting organizasyonu, özel bir miting olacak' ifadelerini kullandı.

Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın AK Parti Gençlik Kolları'nda görevli olan 14 Ağustos 2001 tarihinde doğan 25 genç ile doğum gününü kutlayacağını söyledi. Acar, AK Parti teşkilatının çalışmalarını anlatan bir video filmin izletileceğini, senfoni orkestrası ile mehter takımının AK Parti'nin hafızalara kazınmış olan 25 eserini seslendireceğini ve ışık gösterilerinin yapılacağını söyledi. Acar, AK Parti'nin bir sonraki 25 yılında nasıl hareket edeceğinin de izlerinin okunabileceğini dile getirdi. Acar, 'Milletimizde çeyrek asır Türkiye geleceği hazır' sloganıyla AK Parti'nin 25 yılını gururla kutlayacaklarını belirtti.

BÜYÜKGÜMÜŞ: MAZLUMLARA UMUT OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, 'Sayın Cumhurbaşkanımızdan hem geçmiş 25 yılın önemli bir değerlendirmesini, tarihi bir konuşmasını ve aynı zamanda bu meydanda bir araya gelerek önümüzdeki 10 yıllar boyunca AK Parti'mizin, davamızın, mücadelemizin Türkiye'nin geleceğine, mazlumlara umut olmaya devam edeceği siyasetimizin yol haritasını, vizyonunu ve inşallah burada bir araya gelecek teşkilatımızla ve aziz milletimizle birlikte de ahitleşmesini gerçekleştireceğiz. Bu toplantının görkemi, bu toplantının ortaya koyacağı kararlılık, yüksek irade Türkiye'nin geleceğine, partimizin mücadelemizin geleceğine ve inşallah dünya üzerinde daha adil bir dünyanın mümkün kılacak yeni bir siyasi döneme kapı aralayacağına yürekten inanıyoruz. Bu inanç doğrultusunda da son derece coşkulu, ahitleşmemize yakışır bir kararlılıkla bir araya geleceğiz' diye konuştu.

İNAN: TARİHİ KONUŞMA EN GÜÇLÜ ROTALARDAN BİRİ OLACAK

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti teşkilatları içerisinde büyüdüklerini ve büyük inşa dönemine şahitlik ettiklerini kaydederek, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dünyanın en kıdemli siyasetçisi, en kıdemli lideri. O nedenle genel başkanımızın, cumhurbaşkanımızın, partimizin ikinci çeyrek asra yönelik ortaya koyacağı bu tarihi konuşma aslında partimizin ikinci 25 yılında çizeceği en güçlü rotalardan bir tanesi olacaktır ve çok önemli mesajlar verecektir. AK Parti olarak Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugünkü değişen dünya düzenine yönelik partimizin vizyonunu her alanda ortaya koyan, kapsamlı bir vizyon belgesini hazırladık. İnşallah yarın kamuoyunda cumhurbaşkanımız, genel başkanımızın konuşmasıyla birlikte kamuoyuna tanıtım ve medya başkanlığımız paylaşmış, ilan etmiş olacak' dedi.

ÖĞÜTKEN: ÇOK DAHA GÜZEL ŞEYLER YAPACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUZ

AK Parti Mali ve İdari İşler Başkanı Ahmet Baha Öğütken ise 'Bugün mutluluğumuzun en güzel günlerinden birisini yaşıyoruz. Çünkü yarın Cumhurbaşkanımızı, milletimizi burada ağırlayacağız. 25 önemli yıl. Ben kuruluşundan itibaren bu 25 yılı Sayın Cumhurbaşkanı'yla yaşayan bir kardeşiniz olarak bu mutluluğu, bu güzelliği ülkemize, milletimize, mazlumlara vermenin gururunu yaşıyorum. Milletimize 25 yılda bize desteğini esirgemedikleri için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da aynı desteği bekliyoruz ve çok daha güzel şeyler yapacağımıza söz veriyoruz' diye konuştu. (DHA)

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