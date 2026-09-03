İSTANBUL, (DHA)- BAHÇELİEVLER Belediyesi tarafından çocukları spora ve sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla düzenlenen geleneksel bisiklet dağıtımının 44'üncüsü gerçekleştirildi. Kocasinan Merkez Mahallesi Taha Akgül Parkı'nda düzenlenen törende, kura sonucu belirlenen 100 çocuğa bisikletleri teslim edildi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, bugüne kadar yaklaşık 4 bin 400 tane çocuğa bisiklet dağıttıklarını söyledi.

Bahçelievler Belediyesinin her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği bisiklet çekilişine çocuklar ve aileler ilgi gösterdi. Sosyal medya üzerinden yapılan başvurular arasından kura ile belirlenen çocuklar, aileleriyle birlikte bisikletlerini teslim almanın mutluluğunu yaşadı. Programa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ilçe protokolü, muhtarlar, çocuklar ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Başkan Dr. Hakan Bahadır, çocukların spora alışmasını amaçladıklarını belirterek 'Bugün 44'üncüsünü yapıyoruz. Yani 44 aydır, ayda bir kez 100 tane bisiklet veriyoruz. Az evvel arkadaşımızın da söylediği gibi, sosyal medyadan takip ve beğenmeler var ona göre normal müracaat oluyor. 4 bin 400 tane dağıttık. Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak ve Sayın Valimiz Davut Gül, sağ olsunlar, onlar da 2 bin 71 tane dağıttılar. Toplam 6 bini geçtik. Bahçelievler'de çocuklarımıza ve gençlerimize 6 bin 700-800'lerde bisiklet dağıttık. Buradaki çıkış noktamız tabii ki şu: Çocuklarımız spora alışsınlar, spor yapsınlar; büyüklerimiz de hareket etmeye çalışsınlar. Çünkü biliyorsunuz, yakında; dün de Sıfır Atık Vakfı'nın programı vardı, ona da katıldım, Plastik Çalıştayı. Antalya'da kasım ayında COP31 diye dünyanın bu değişen düzeniyle alakalı bir toplantı olacak. Birleşmiş Milletler'in. Orada ısının değişmesi, ısının artması, plastiklerin erimediği, denizde ve doğada biriktiği konuşulacak. Sıfır atıklarla ilgili özellikle de neler yapılması gerektiği açıklanacak. O yüzden biz de bisikletin emisyonu azalttığı için, sera gazını azalttığı için ve sıfır olduğu için, biliyorsunuz, hiçbir zararı yok. Cumhurbaşkanımız da imzaladı, Türkiye de imzaladı. Türkiye'nin geleceği için uğraşıyoruz. Geleceğinde gençler ve çocuklar artık fosil yakıtlardan, mazottan, benzinden uzak dursun. Elektrikli var ama elektriklinin yanında bisiklet de var. O yüzden bunlardan böyle bir çıkış yaptık ve birazdan dağıtacağız. Kazanan arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun, kazasız belasız sürüşler diliyorum' dedi.

Çekilişle oğlu bisiklet kazanan İbrahim Kolsuz, 'Uzun zamandır zaten takip ediyorduk. Instagram üzerinden başvuruların olduğunu biliyorduk. Birkaç seferdir başvurduk. İlk zamanlarda çıkmadı ama sonrasında çıktı. Başvuran da oğlum zaten yanımda. Kendisi çok sevindi. Haber aldığımızda da şehir dışındaydık. Tatili yarım bırakıp İstanbul'a geldik almak için. Şu an buradayız. Sevinçliyiz. İki tane oğlum var, ikisi de bisiklet tutkunu. Zaten her hafta sonları ben onları bisiklete bindirmeye kendim bizzat götürüyorum. Bir tanesinin vardı, birinin yoktu. Şimdi iyi oldu, ikisinin de bisikleti oldu. Dolayısıyla belediye başkanımıza da teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

Bisikletini alan Muhammet Kerem Kolsuz, 'İlk çok sevindim. Sonra hemen anne, babama söyledim. Sonra arkadaşıma yazdım, ona söyledim. O da kendine baktı ve ona da çıkmış, o da çok sevindi. Arkadaşlarımla artık her gün bisiklet sürebileceğiz' ifadelerini kullandı.