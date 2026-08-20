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Uyuşturucu maddeye el konulurken, gözaltına alınan Mehdi Maleki, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. (DHA)

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan kurye şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezinde yürütülen çalışmalarda, bir yolcu otobüsündeki İran uyruklu Mehdi Maleki'nin üzerinde arama yapıldı. Aramada, şüphelinin ayakkabılarının tabanlarında 20 parça halinde toplam 123,61 gram metamfetamin ele geçirildi.

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