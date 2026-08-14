Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde dün başlayan orman yangını, yaklaşık 14 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kemer ilçesi Ulupınar Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangına ilk etapta 3 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ile 50 teknik personel ve yangın işçileri tarafından müdahale edildi. Bölge halkı da kendi imkanlarıyla ekiplere destek verdi. Çıralı'da yaşayanlar Yanartaş mevkisindeki yangına müdahale için yanlarına aldıkları yangın tüpleriyle yola çıktı. Ormanda buldukları eşeğin semerine yükledikleri 4 yangın tüpünü alevlerin olduğu noktaya kadar taşıyan gönüllüler, burada yangına müdahale etti.

Hava müdahalesinin durduğu gece boyu, kara ekipleri zorlu arazi şartlarında çalışmayı sürdürdü. Gece boyu karadan yürütülen yoğun ve özverili müdahale sonucunda bugün saat 08.00 itibarıyla yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. (DHA)