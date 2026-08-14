İSTANBUL, (DHA)- İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 ayrı kurşunlama ve yaralama olayına karıştıkları belirlenen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Vali Gül, Silivri'de otluk alandaki yangına ilişkin bölgede incelemelerde bulundu
Vali Gül, Silivri'de otluk alandaki yangına ilişkin bölgede incelemelerde bulundu
İçeriği Görüntüle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; kurşunlama ve yaralama olaylarının aydınlatılmasına yönelik inceleme ve araştırma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, 4 ayrı olay gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik; İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.(DHA)

Kaynak: DHA