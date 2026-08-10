Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Drift Festivali'nde, adrenalin tutkunu izleyiciler heyecan dolu dakikalar yaşadı. Yaklaşık olarak 4 saat süren etkinlik sırasında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz' de bir pilotun aracını binerek drift deneyimi yaşadı.

Gebze Belediyesi tarafından Mevlana Mahallesi, Mevlana Pazar Yeri'nde Driff Festivalinin ikincisi düzenlendi. Festivalde adrenalin tutkunları heyecan dolu dakikalar yaşadı. Drift pilotlarının, pistteki şovları nefes keserken, bazı araçların lastikleri zaman zaman yıpranarak yenisiyle değiştirildi. Yaklaşık olarak 4 saat süren etkinlik sırasında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz' de bir pilotun aracını binerek drift deneyimi yaşadı.

FESTİVAL, SENEYE DAHA PROFESYONEL BİR ORTAMDA İZLENECEK

Başkan Büyükgöz, Gebzeliler'in her şeyin en iyisine layık olduğu mottosuyla çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirterek, 'Bugün burada gençlerin ve adrenalin tutkunlarının bir arada olduğu 2. Drift festivalini yapıyoruz. Gerçekten de sporcu kenti Gebze, mottomuzu haklı çıkarmak adına neler yapmamız gerekiyorsa onları Gebze'ye kazandırmaya çalışıyoruz. 33 çeşit spor dalını Gebze ile buluşturduk, bunu daha da genişleteceğiz ve şu anda drift müsabakasının ikincisini yapıyoruz. Seneye belki mekan konusunda daha profesyonel çerçevede yapacağız. Seyircilerimizin rahat izleyebilecekleri bir ortamda seyredecekleri bir alanı da Gebze'ye ileriki dönemde kazandıracağız. Sporcu kent Gebze, kültürün başkenti, edebiyatın, sanatın, teknolojinin başkenti Gebze'de bilişim vadisi var, TÜBİTAK var, TÜSİDE var, MAM var, her türlü bilimsel altyapı var ama bununla beraber artık Gebze'de spor da var, kültür de var ve diğer aktiviteler de bolca yaşanıyor. Bizim insanımız her şeyin en iyisine layıktır mottosuyla çalışmalarımızı devam ettireceğiz.' dedi.

ANTREMANLARA KENDİ OTOMOBİLİNİZİ PİSTTE DENEYİMLEYEBİLİRLER

Pilotlardan Abbas Çimen, driftin iki yönü olduğunu, birincisinin mahalli ve ulusal yarış, diğerinin ise, Drift for Fun denilen gösteri olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

'Şu an burada sergileyeceğimiz tamamen bir drift gösterisidir, bir yarış değil. Artık birçok sokakta yapılan şey drift olarak isimlendiriliyor haberlerde de izliyoruz ve bunun cezaları da çok yüksek. Zaten bunun can ve mal kaybı olma durumu da olduğu için hepsini piste davet ediyoruz, çünkü şartlar eskisi gibi değil. Eskiden gerçekten pist bulmak zordu, ya da kendi otomobilinizi pistte deneyimlemek zordu. Ama şu an bunun imkanı var. İstanbul'da alan kiralaması yaparak veya bizden eğitim alarak, antrenmanlara katılarak bunu piste profesyonel olarak da yapabilirler.'

SOKAKTA YAPILAN SERSERİCE HAREKETLER, DRİFT OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ

Pilotlardan Örge Pamukçu ise bazı araç sürücülerinin sokakta yaptığı serserice hareketleri drift olarak değerlendirilmemesi gerektiğini bu spora merak salanların mutlaka eğitim almaları gerektiğini söyleyerek, 'Gebze Belediyesi ile çok hummalı bir şekilde iki haftadır bu organizasyona hazırlanıyoruz. Bugün bir drift gösterisi sunacağız, drift, motor sporlarında bir branştır, bir spordur. Aslında sokakta yaptığımız serserici hareketleri drift olarak nitelendirmemek gerekiyor. Drift'e merak salan tüm gençlerin eğitim almaları için bizim organizasyonlarımıza bekliyoruz. Bizden eğitim aldıktan sonra da inşallah onları pistte bu spora kazandırırız.' ifadelerini kullandı.

Yaklaşık olarak 4 saat süren etkinlikte kurayla isimleri belirlenen 3 izleyici dirift araçlarına binerek heyecan yaşarken, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, festivalde gösteri yapan pilotlardan Abbas Çimen ve Örge Pamukçu'ya teşekkür plaketi verdi. (DHA)