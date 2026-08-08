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Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaza, Feke ilçesi Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Ayyıldız'ın kontrolünü yitirdiği motosiklet, yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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