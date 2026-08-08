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İmamoğlu ilçesinin Camili Mahallesi'nde yürütülen Yedigöze İçme Suyu Projesi alanında boru döşeme çalışması yapıldığı sarada göçük oldu. Göçük altında kalan işçilerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. (DHA)

Gülşah ATICI-Yusuf YILDIZ-Ali GÖKDAL/ADANA, (DHA)- ADANA'nın İmamoğlu ilçesindeki Yedigöze İçme Suyu Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

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