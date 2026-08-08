Koray ÜNLÜ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'in Mezitli ilçesinde, yüzünü kapatarak park halindeki aracın camını taş atarak kıran şüpheli M.K.K. gözaltına alındı. Şüphelinin aracın camını kırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park halindeki bir aracın camının şapkalı ve yüzü kapalı bir kişi tarafından taş atılarak kırıldığı görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda, olayın şüphelisinin M.K.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli, saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli M.K.K.'nin, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, nitelikli dolandırıcılık ve kayıp eşya gibi suçlardan kaydının bulunduğu belirlendi. Şüphelinin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, şüphelinin aracın camını kırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)