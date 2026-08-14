Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, daha önce 7 kez tüp bebek tedavisi gören Emine (30) ve Ahmet Aslan (35) çiftinin 13 yıllık çocuk özlemi, Harran Üniversitesi Hastanesi'nde uygulanan kişiye özel tedavi yöntemiyle son buldu. Çift, 38 haftalık gebeliğin ardından sağlıklı olarak dünyaya gelen kız bebeklerine Fatma Zehra adını verdi.

Çocuk sahibi olmak için daha önce farklı merkezlerde 7 kez tüp bebek tedavisi gören Emine ve Ahmet Aslan çifti, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvurdu. Çiftin tedavi süreci, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mert Ulaş Barut ve ekibi tarafından yaklaşık 3 yıl boyunca titizlikle yürütüldü. İleri teknoloji destekli yardımcı üreme yöntemleriyle gebelik elde edildi. Anne adayı gebelik süresince uzman ekip tarafından yakından takip edildi. Tedavinin ardından Emine Aslan, 38 haftalık gebelik sonunda 2 kilo 850 gram ağırlığında sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.

'HER HASTA KENDİ ÖYKÜSÜYLE DEĞERLENDİRİLMELİ'

Tedavi sürecini değerlendiren Prof. Dr. Mert Ulaş Barut, uzun yıllar çocuk sahibi olmak için mücadele eden ailelerde standart yaklaşımlar yerine hastaya özel planlamanın önem taşıdığını söyledi. 7 başarısız tüp bebek denemesi bulunan hastalarının tüm tedavi geçmişini ayrıntılı incelediklerini belirten Prof. Dr. Barut, 'Her hasta kendi öyküsüyle değerlendirilmelidir. Standart bir tedavi yerine tamamen hastamıza özel bir yol haritası oluşturduk. İlk uyguladığımız tüp bebek tedavisinde gebelik elde ettik. Ancak bizim için başarı yalnızca pozitif gebelik testi değildi. En büyük hedefimiz, sağlıklı bir bebeğin dünyaya gelmesiydi. Bugün ailemizin mutluluğuna ortak olmak bizim için de büyük bir gurur. Bu başarı; doğru değerlendirme, sabırlı takip ve güçlü ekip çalışmasının sonucudur' dedi.

'UMUDUMU HİÇ KAYBETMEDİM'

Emine Aslan, 13 yıl çocuk sahibi olabilmek için mücadele verdiklerini ifade ederek, 'Hayat var oldukça umut da var. Çok uzun ve zorlu bir süreçten geçtik. Mert Hocamız ve ekibi, bize büyük emek verdi. Bugün bebeğimi kucağıma almanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum. Anne olmanın duygusunu tattım. Bu mutluluğu yaşamamıza vesile olan tüm sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun' diye konuştu. (DHA)