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Almanya doğumlu Ahmet, ikinci devrede transfer olduğu Sydney ekibinde 11 maçta 1 gol kaydetti.

İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig temsilcisi Aliağa Futbol, dış transferde Avustralya ekibi Sydney FC'den orta saha oyuncusu Ahmet Arslan'la (32) sözleşme imzaladı. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, Avustralya A Ligi takımlarından Sydney'de forma giyen orta saha oyuncusu Ahmet Arslan'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kulüp avukatımız Hakan Mete de yer aldı. Ahmet Arslan'a hoş geldin diyor, formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz' denildi.

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