Musa KESKİN- Ayşenur YAMAN/ AKÇAKOCA(Düzce), (DHA)- DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) kıyıya vurdu. Rus yapımı olduğu öğrenilen İHA, incelenmek üzere Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü.

Akçakoca ilçe merkezindeki Çınar Plajı mevkisinde denizin üzerinde cisim gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede denizdeki cismin İnsansız Hava Aracı (İHA) olduğu tespit edildi. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden uzman ekip ve SAS komandoları bölgeye sevk edildi. Yapılan ilk incelemede hava aracının Rus yapımı olduğu belirlendi.

İHA, daha sonra vinç ile denizden çıkartılarak incelenmek üzere Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ait kamyonetle Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü. (DHA)