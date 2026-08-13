GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE HİZMET ÖZENDİRME PRİMİ ÖDÜLÜ

Muğla'da bir mağazanın önünde asılı Türk bayrağını ateşe veren Ayşe A.'nın yakalanmasına ilişkin ayrıntılar ortala çıktı. Menteşe Belediyesi'nde görevli özel güvenlik görevlilerinin sanal medyadaki görüntüleri izleyerek şüphelinin belediye binası önündeki Yalabık Parkı'nda olduğunu belirlediği bildirildi. Durumu polis ekiplerine bildiren görevlilerin verdiği konum bilgisinin şüphelinin kısa sürede yakalanmasını sağladığı belirtildi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, gösterdikleri dikkat nedeniyle iki güvenlik görevlisini makamında kabul ederek teşekkür etti ve hizmet özendirme primiyle ödüllendirdi. Başkan Gonca Köksal Aras, Türk bayrağına yönelik eylemi şiddetle kınadığını belirtip, 'Ay yıldızlı bayrağımız hepimizin ortak onuru ve en net kırmızı çizgimizdir. Sürecin adalet önünde hak ettiği şekilde sonuçlanacağına inanıyorum' dedi. (DHA)