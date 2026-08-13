Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON,(DHA)- TRABZONSPOR, Ernest Muçi'nin sol uyluk ön kas grubunda gerilmeye bağlı kanama ve ödem tespit edildiği açıkladı.

Trabzonspor'da antrenman sırasında sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden Ernest Muçi'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, uyluk ön kas grubu üst bölgesinde gerilmeye bağlı kanama ve ödem tespit edildi. Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, oyuncunun tedavisine başlandığını belirtti. Beşir, Ernest Muçi'nin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Oyuncumuz Ernest Muçi'nin antrenman sırasında sol uyluk ön bölgesinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, uyluk ön kas grubu üst bölgesinde gerilmeye bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır' ifadelerini kullandı.

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