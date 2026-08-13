Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- TRENDYOL 1'inci Lig'de ilk hafta Sarıyer deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Muğlaspor'da başkan Menaf Kıyanç değerlendirmelerde bulunarak taraftarlara ve kent halkına destek çağrısında bulundu. Kıyanç, Muğlaspor'un hak ettiği yerde olduğunu belirterek, 'Üç yıl üst üste şampiyon olduk. Bu kazanımı kaybetmemeliyiz. Muğlaspor ile birlik ve beraberlik içinde olalım, bu kenti bir araya getirelim' dedi.

Muğlaspor'un 1'inci Lig'de mücadele etmesinin kent adına önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Kıyanç, özellikle kombine satışlarının artırılması gerektiğini söyledi. Kombine almanın yalnızca maddi destek anlamına gelmediğini belirten Kıyanç, 'Buradan geri gidilmemesi gerekiyor. Bu fırsatı yakalamışken kaybetmeyelim. Muğla lobisinin oluşması için birlikte çalışalım' ifadelerini kullandı.

Yeni sezon öncesinde kadroyu güçlendirmek için 20 transfer gerçekleştirdiklerini belirten Kıyanç, kulübün ödenmesi gereken borçlarının da ödendiğini söyledi. Kıyanç, Muğlaspor'un sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için kentteki tüm kesimlerin desteğine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Kıyanç, taraftarların tribünleri doldurmasının ve Muğlaspor'a sahip çıkmasının takımın 1'inci Lig'deki mücadelesine önemli katkı sağlayacağını belirterek, kentte birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi çağrısını yineledi.