Muhammet SEZGİN/BURSA, (DHA) - TÜRKİYE Sigorta Basketbol Ligi ve BKT EuroCup'ta mücadele edecek TOFAŞ Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Mustafa V. Koç Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdiği çift antrenmanla başladı.

Yeni başantrenör Massimo Cancellieri yönetimindeki ilk çalışmada, A takım oyuncularının yanı sıra altyapıdan genç isimler de yer aldı. Sağlık kontrollerini tamamlayan yeni transfer Treshawn Thurman, günün ikinci seansında takıma dahil oldu. Takım kaptanı Yiğitcan Saybir ise ilk gün idmanının ardından A Milli Takım kampına katıldı. Bursa'daki hazırlıklarını 2 Eylül'e kadar sürdürecek olan mavi-yeşilliler, ilk hazırlık maçını 22 Ağustos Cumartesi günü sahasında Glint Körfez Basket ile oynayacak. (DHA)