Semih TÜRKER/ İZNİK(Bursa), (DHA)- BURSA İl Emniyet Müdürlüğü, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firariyi yakaladı. Şüphelilerden A.T.'nin (28), tanınmamak için saçını kazıttığı ortaya çıktı.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan firarilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' ve 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından 22 yıl 9 ay hapis cezası bulunan U.U. ile 5 ayrı 'Dolandırıcılık', 'Tutuklu ve hükümlünün kaçması' ve 'Resmî belgede sahtecilik' suçlarından 9 yıl 7 ay cezası bulunan Y.M. yakalandı.

Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda, hırsızlık suçundan 20 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 24 ayrı suç kaydı bulunan A.T.'yi yakaladı. Polisleri fark edince ticari taksiyle kaçmaya çalışan şüphelinin tanınmamak için saçını kazıttığı görüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 firari tutuklanarak, ceza infaz kurumuna teslim edildi. (DHA)

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