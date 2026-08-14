Bunlar da ilginizi çekebilir

İspanya ve Portekiz'de tam güneş tutulması

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaza, sabah saatlerinde D-100 kara yolu Gebze geçişi Muallimköy mevkiinde meydana geldi. İzmit yönüne giderken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR, devrildi. Kazada TIR şoförü hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şoföre sağlık ekibi tarafından kaza yerinde müdahale edildi. Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı D-100 kara yolu İzmit istikametinde aksamalar meydana geldi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.