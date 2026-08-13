İSTANBUL, (DHA)- DENİZCİLİK kültürünün güç, koordinasyon, dayanışma ve ustalık gerektiren geleneksel becerileri, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında düzenlenecek yarışmalarla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dört gün boyunca devam edecek TEKNOFEST Mavi Vatan Halat Çekme ve TEKNOFEST Mavi Vatan El İncesi Atma yarışlarının yanı sıra 22 ve 23 Ağustos tarihlerinde TEKNOFEST Mavi Vatan Dragon Kürek Yarışı gerçekleştirilecek.

90 metrelik halatın başında takımların mücadelesine, 30 metrelik el incesinin hedefe ulaşması için verilen mücadeleye ve 300 metrelik parkurda dragon kürek ekiplerinin yarışına sahne olacak etkinliklerde, kazananı güç, uyum, teknik, hız ve takım ruhu belirleyecek.

90 METRELİK HALAT İÇİN KIYASIYA MÜCADELE

TEKNOFEST Mavi Vatan'da dört gün boyunca sürecek Halat Çekme Yarışı 10.00- 11.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Toplam 15 takımın katılacağı yarışmada ekipler, 3 burgata 90 metrelik halatı kendi taraflarına çekebilmek için güçlerini ortaya koyacak.

HEDEF 25 METRE: EL İNCESİ ATMA YARIŞI

Denizcilik geleneğinin uygulamalarından biri olan el incesi atma yarışması, dört gün boyunca 15.00-16.00 saatleri arasında 15 takımın katılımıyla düzenlenecek. Yarışmacılar, 30 metrelik el incesini hedefe doğru fırlatacak.

300 METRELİK PARKURDA KÜREKLER AYNI RİTİMDE ÇEKİLECEK

TEKNOFEST Mavi Vatan'ın su üzerindeki mücadelelerinden biri ise TEKNOFEST Mavi Vatan Dragon Kürek Yarışması olacak. 22 -23 Ağustos günlerinde 12.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek yarışmada 13 takım mücadele edecek. Her takımda 10 sporcu yer alacak ve ekipler 300 metrelik parkurda en hızlı şekilde bitişe ulaşmak için kürek çekecek.

Yarışma Takvimi ise şöyle:

TEKNOFEST Mavi Vatan Halat Çekme yarışı

Dört gün boyunca | 10.00-11.30

TEKNOFEST Mavi Vatan El İncesi Atma yarışı

Dört gün boyunca | 15.00-16.00

TEKNOFEST Mavi Vatan Dragon Kürek yarışması

22 Ağustos Cumartesi | 12.00-13.00

23 Ağustos Pazar | 12.00-13.00