Fırat AKAY/ BODRUM(Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 2 yaşındayken Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi konulan ve yardım kampanyası sonucu Dubai'deki tedavisi tamamlanan Göktuğ Karakaya (4) sağlığına kavuştu. Lurda dönen Göktuğ için Milas'taki Atapark'ta, ailesi ve sevenlerinin katılımıyla yüzlerce yeşil balon gökyüzüne bırakılırken duygusal anlar yaşandı.

Milas ilçesinin Emek Mahallesi'nde yaşayan Alican ve Gamze Karakaya çiftinin çocukları Göktuğ Karakaya'ya, 2 yaşındayken DMD teşhisi konuldu. Teşhisin ardından Karakaya ailesi, çocuklarının tedavi süreci için yurt dışındaki sağlık merkezleriyle görüşmelere başladı. Dubai'de bulunan bir sağlık merkeziyle temas kuran aile, masrafların karşılanabilmesi amacıyla Muğla Valiliği onaylı bir yardım kampanyası başlattı. Yaklaşık 3 milyon dolar tutarındaki tedavi giderlerini kapsayan bağış kampanyası, geçen nisan ayında yüzde 100 oranına ulaştı.

YÜZLERCE BALON GÖKYÜZÜNDE

Ailesiyle birlikte tedavisi için Dubai'ye giden Göktuğ, buradaki sürecini başarıyla tamamlayıp sağlığına kavuştu. Göktuğ için Milas'taki Atapark'ta, ailesi ve sevenlerinin katılımıyla yüzlerce yeşil balon gökyüzüne bırakıldı. Etkinlik öncesinde çok sayıda vatandaş alanda toplandı. Şarkılar eşliğinde keyifli anlar yaşanırken, katılanlar Göktuğ ve ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Destek verenlere teşekkür eden baba Alican Karakaya yaptığı konuşmada, '10 günlük bir süreç oldu, ilacımızı aldık sağlığımıza kavuştuk ve evimize döndük. Sizlerin desteğiyle 11 aylık gibi bir mücadelemiz vardı. Böyle zor bir sınavı kimse kesinlikle yaşamasın, çok zor bir şey, artık hepimizi güzel günler bekliyor' dedi. (DHA)