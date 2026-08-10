İsa ÇİÇEK/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde sanal medya hesabı üzerinden emniyet güçlerine yönelik tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan İ.D. (42) tutuklandı.

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanal medya üzerinden halk arasında panik ve korku yaratmak amacıyla tehdit içerikli paylaşımlar ve emniyet güçlerine yönelik tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle İ.D. hakkında soruşturma başlatıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda İ.D. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ile kaçak alkol ele geçirildi. İ.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)