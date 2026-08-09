İsa ÇİÇEK/ KAYNARCA(Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde açıldıkları gölde fiber kayıkları alabora olan 2 kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Reisler Göleti'nde meydana geldi. Hafta sonu için gölete gelen iki genç fiber kayıkla açıldı. Kayığın alabora olması nedeniyle iki genç suya düştü. Gençlerin yardım çağrılarını duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler ile olay yerine koşan vatandaşların yardımıyla 2 kişi kurtarıldı. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından 2 genç, sevk edildikleri Kaynarca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)