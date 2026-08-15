Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çevre düzenlemesi

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda ana nizamiyedeki genişletme çalışmaları sırasında bölgede bulunan ağaçlar ve bitkiler yapılan çalışma ile Havalimanı güney yonca tüneli çevresine nakil edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, ana nizamiye bölgesi genişletme ve şerit düzenleme çalışmalara başlanıldı. HEAŞ, burada bulunan ağaçların zarar görmemesi için ağaç transplantasyonu (nakil) operasyonu başarıyla tamamlandı. Çevre koruma faaliyeti kapsamında, tüm bitki varlığı zarar görmeden yeni yaşam alanlarına taşındı. Proje sahasında bulunan toplam 65 adet ağaç ve çalı, tür özellikleri ve biyolojik gereksinimleri dikkate alınarak, kök sisteminin zarar görmemesi amacıyla çevresi yeterli genişlikte kontrollü şekilde açılmış, kök toprağı (kök balyası) muhafaza edilerek JCB desteğiyle bulunduğu yerden dikkatlice alındı. Alınan bitkiler, Sabiha Gökçen Havalimanı yerleşkesi içerisinde bulunan Havalimanı güney yonca tüneli çevresine nakil edildi. Ağaç taşıma işlemlerinin sorunsuz şekilde tamamlanmasıyla birlikte, havalimanı giriş konforunu artıracak yol genişletme ve ilave şerit imalatı çalışmalarına başlanması için zemin hazırlandığı belirtildi.