İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)- WORLD Mathematics Invitational 2026'da Dünya Şampiyonu olan T3 Vakfı Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Bursiyeri Ayşegül Balım Yabacı'ya teşekkür eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Yolun açık, başarıların daim olsun Ayşegül' dedi.

Tokyo'da düzenlenen World Mathematics Invitational yarışmasında Ayşegül Balım Yabacı damgasını vurdu. Daha önce siber güvenlikte ve uzay bilimlerinde yaptığı çalışmalarda adından söz eden Yabacı, bu seferde Tokyo'da düzenlenen şampiyonada Matematik dalında dünya şampiyonu oldu. T3 Vakfı Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Bursiyeri olan Ayşegül Balım Yabacı'ya Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Genel Müdürü Haluk Bayraktar teşekkür etti.

Sanal medya hesabından bir paylaşım yapan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'T3 Vakfı Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursiyerimiz, DENEYAP öğrencimiz ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin genç neferlerinden Ayşegül Balım Yabacı, Tokyo'da düzenlenen World Mathematics Invitational 2026'da Dünya Şampiyonu olarak hepimizi gururlandırdı. Yolun açık, başarıların daim olsun Ayşegül' paylaşımında bulundu. (DHA)