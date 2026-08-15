VALİ ÖZKAN: 2 KİŞİNİN DE İÇERİDE KALDIĞINA YÖNELİK BEYANLAR VAR

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Salihli ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir dolum tesisinde meydana gelen patlamayla birlikte çıkan yangının ardından bölgede incelemelerde bulundu. Burada konuya ilişkin açıklama yapan Vali Özkan, 'Öncelikle Salihli ilçemize çok geçmiş olsun. Maalesef bugün saat 08.30 sıralarında Küçük Sanayi Sitemizde bir yangın meydana geldi. Yangına bütün unsurlarımız müdahale etti. İtfaiye başta olmak üzere orman unsurları, AFAD ve diğer ilgili birimlerin yanı sıra emniyetimizin de koordinasyonunda müdahaleler devam etti. Müdahale sonucunda yangın söndürüldü. Yangından ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız etkilendi. Hastanede tedaviye alındılar. Onların çok ciddi bir hayati tehlikesi yok. Uzaktan bir etkilenme söz konusu. Ancak 2 kişinin de içeride kaldığına yönelik çevreden gelen beyanlar var. Onlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Hem soğutma çalışmaları hem gaz kaçağıyla ilgili tedbirler hem de diğer bütün teknik tedbirler sürdürülüyor. Dolayısıyla orası Cumhuriyet Savcımızın koordinasyonunda. Aynı zamanda bütün bilgiler ve deliller, teknik olarak ve hukuki olarak değerlendirme süreçleri devam ediyor. Tekrar geçmiş olsun. Temennimiz, bu tür vakalardan ve hadiselerden uzak durmak. Bu konularla ilgili her türlü tedbirin olay öncesinden en üst seviyede alınması gerekiyor. Olay sonrasında da şu anda bütün ilgili birimlerimiz süreci takip ediyor. 2 vatandaşımızın içeride olduğu ve bunlarla ilgili yüksek derecede endişemiz devam ediyor. Bunu takip ediyoruz' dedi.

Ersan ERDOĞAN-Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)-