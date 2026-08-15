VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği, Salihli ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir dolum tesisinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 'İlimiz Salihli ilçesi Atatürk Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kavas Oksijen Dolum tesisinde 15.08.2026 günü saat 08.27 sıralarında meydana gelen yangına ilk müdahale ivedilikle yapılmış olup; 4 müdahale ekibi, 6 su tankeri, 6 ambulans ekibi, 6 asayiş devriye ekibi, 1 arama kurtarma ekibi ile söndürme çalışmaları devam etmektedir. Yangından etkilenen 2 vatandaşımızın Salihli Devlet Hastanesi'ne sevki yapılmıştır. Yangın alanında ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Yangına ilişkin gelişmeler Valiliğimiz Kriz Merkezi tarafından takip edilmektedir' denildi. (DHA)

Ersan ERDOĞAN-Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)-