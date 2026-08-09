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Olay, saat 13.00 sıralarında Kanarya Mahallesi Zümrütü Anka Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki binanın kenarında bekleyen S.Ö. isimli kadın, dengesini kaybederek bina boşluğuna düştü. Düşmenin etkisiyle başını çarparak ağır yaralanan kadının yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan S.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)

Vehbi DEMİR / İSTANBUL (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de dengesini kaybederek inşaat halindeki binanın boşluğuna düşen kadın ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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