İSTANBUL, (DHA)- DÜNYACA ünlü DJ Tiësto, 8 Ağustos'ta İstanbul Festivali kapsamında sahne aldı.

Festival Park Yenikapı'da binlerce kişinin katıldığı gecede yüksek tempolu müzik ve sahne şovları öne çıktı. Tiësto'nun performansı öncesinde Merve Topuz, Alter, Emre Gülmez, Gwen de Lien, Mert Harmankaya ve Arem Arman sahne aldı.

YENİKAPI'DA ELEKTRONİK MÜZİK GECESİ

Sahneye çıkan Hollandalı DJ ve prodüktör Tiësto, farklı dönemlerinden parçaları güncel elektronik müzik ritimleriyle buluşturdu. 'The Business', 'Don't Be Shy', '10:35', 'Red Lights' ve 'Lay Low' gibi parçalarını seslendiren Tiësto, Festival Park Yenikapı'da dinleyicilere müzik dolu bir gece yaşattı.

Tiësto'nun performansı boyunca güçlü baslar, geçişler ve sahne efektleri müziğe eşlik etti. Sanatçının dinleyicilerle kurduğu etkileşim de gecenin öne çıkan anları arasında yer aldı.

Dev ekranlar, ışık tasarımı ve sahne efektleri konser boyunca müziğin ritmine eşlik etti. 2024'te İstanbul Festivali'nde yarattığı unutulmaz atmosferin ardından yeniden aynı sahneye çıkan Tiësto, bu kez daha kapsamlı prodüksiyonuyla festival seyircisine yüksek enerjili bir gece yaşattı.

Grammy ödüllü kariyeri boyunca elektronik müzik sahnesinin önemli isimleri arasında yer alan Tiësto, İstanbul'daki performansında uzun yıllardır kendisini takip eden dinleyicilerinin yanı sıra yeni kuşak elektronik müzik tutkunlarını da bir araya getirdi.

FESTİVAL DEVAM EDİYOR

Festival kapsamında Semicenk ile Yıldız Tilbe 9 Ağustos'ta, Edis ve Gülşen 11 Ağustos'ta, Hande Yener 'Hande Bizi Sezen'e Götür' projesiyle, Levent Yüksel ise kendi repertuvarıyla 12 Ağustos'ta, Dedublüman ve Duman ise 13 Ağustos'ta izleyicinin karşısına çıkacak.

Festivalin uluslararası programında K-pop'un dünya çapındaki yıldızları KWON EUNBI ve ATEEZ 14 Ağustos'ta, SUNMI ve MONSTA X 15 Ağustos'ta sahne alırken, festival 16 Ağustos'ta pop müziğin güçlü ismi Hadise ve elektronik müziğin başarılı ismi Argy'nin performansıyla final yapacak.