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Yıldızevler-Uğurevler-Şehir Merkezi seferini yapan Ali Dalyak'ın kullandığı özel halk otobüsündeki bir yolcu, aniden rahatsızlandı. Yolcuların uyarısı üzerine otobüs şoförü Dalyak, aracı hastaneye sürdü. Yolcuların da yardımıyla sedyeye alınan yolcu, hastanede tedavi altına alındı. O anlar otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, duyarlı sürücüyü tebrik etti. (DHA)

Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de özel halk otobüsünde fenalaşan yolcu, şoför Ali Dalyak tarafından hastaneye yetiştirildi. O anlar, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.

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