KKTC, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in son dönemdeki açıklamalarına tepki göstererek, 'Kıbrıs Türk halkı onuruna, insanca yaşama hakkına, egemenliğine, özgürlüğüne ve devletine yönelen hiçbir saldırıya dün geçit vermedi, bugün vermiyor, yarın da asla vermeyecektir' dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ve yakın çevresinin son dönemdeki açıklamalarını değerlendirdi. Hristodulidis ve ekibinin yaptığı 'kışkırtıcı, gerçek dışı ve düşmanca' söylemleri şiddetle kınadığını belirten Üstel, Maraş'a yönelik 'geri döneceğiz' ifadelerinin ve 'Maraş'ı iade edin' taleplerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Rum tarafının yıllardır çözüm adı altında dayatma ve inkar siyaseti yürüttüğünü ifade eden Üstel, Rum yönetiminin ortaya çıkan tüm çözüm planlarını reddettiğini ve Kıbrıs Türk halkına yönelik insanlık dışı uygulamalara öncülük ettiğini kaydetti.

Kıbrıs'ın artık inkar edilemeyecek gerçeğinin egemen iki ayrı devletin varlığı olduğunu vurgulayan Üstel, GKRY lideri Hristodulidis'in bu gerçeğe gözlerini kapatarak hala Kıbrıs Türk halkından ve devletinden taleplerde bulunmasının güveni tükettiğini ve çözümsüzlüğü derinleştirdiğini söyledi.

Girne Kalesi'nde düzenlenmesi planlanan müzik festivalinin engellenmeye çalışılmasını örnek gösteren Üstel, Rum yönetiminin Kıbrıs Türk halkının kültürel ve sanatsal faaliyetlerini dahi baskı altına almak istediğini ifade etti.

Başbakan Üstel açıklamasını, 'Kıbrıs Türk halkı onuruna, insanca yaşama hakkına, egemenliğine, özgürlüğüne ve devletine yönelen hiçbir saldırıya dün geçit vermedi, bugün vermiyor, yarın da asla vermeyecektir' ifadeleriyle tamamladı.