Emre ÖNCEL-Berkay YILDIZ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Atakum ilçesindeki kırtasiyede 6 kişinin darbettiği B.D.'nin (43) babası Kenan D. (63), 'Kendini koruyacak zaman bırakmamışlar. Polis geldi, tutanak tuttu. Bir gün sonra yine bir grup adam daha geldi, 'Buranın sahibi kim' deyip, gittiler. Polisi aradım, onları aldı, sonra ne oldu bilmiyorum' dedi.

Olay, 8 Ağustos'ta saat 16.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kırtasiye dükkanında meydana geldi. A.D. isimli kadın ile kırtasiye dükkanını sahibi B.D. arasında fotokopi çekimine ilişkin tartışma çıktı. Tartışmanın ardından A.D. kırtasiyeden çıkıp gitti. Bir süre sonra kırtasiyeye 6 kişi geldi. Bu sırada şüpheliler ile kasadaki B.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle 6 şüpheli, B.D.'yi darbedip kaçtı. Darp raporu alan B.D., polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. A.D.'nin kırtasiyede B.D. ile tartıştığı ve sonrasında gittiği anların görüntüsü ise ortaya çıktı. Soruşturma devamında ekipler, A.D.'yi ve P.K.'yi (17) gözaltına aldı. Kimlik tespiti yapılan diğer şüphelilerin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

'ZIMBAYI KAFASINA ATMIŞLAR'

DHA'ya konuşan B.D.'nin babası Kenan D., 'Bir kadın geldi. Kadın e-Devlet üzerinden başkasının fotokopisini çıkarmak istedi. Bizim e-Devlet şifresini girmemiz yasak. Sonrasında çalışanlara hakaret etmeye başladı. Ardından çıktı gitti. Bir süre sonra 6 kişi geldi kırtasiyeye. 5-6 tane de dışarda. Kendini koruyacak zaman bırakmamışlar. Zımba makinesini kafasına atmışlar. Polis geldi ve tutanakları tuttu. Bir gün sonra yine bir grup adam daha geldi. 'Buranın sahibi kim' dedi. Sonra gittiler. Polisi aradım, onları aldı, sonrasında ne oldu bilmiyorum. Silah var, çocukları tehdit var, cihazları kırma var. Silah gösteriyorlar. O anda biri karşı tepki verse öldüreceklerdi demek ki. Bizim kimseyle bir husumetimiz de yok' dedi. (DHA)