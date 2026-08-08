Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde Ali D. (54), çıkan kavgada ağabeyi Hüseyin D.'yi (64) bıçaklayarak yaraladı, yengesi Sabriye D.'yi ise (62) ise öldürdü. Ali D., olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Gediz ilçesi Altınkent köyünde meydana geldi. Ali D., daha önce husumetli olduğu öne sürülen ağabeyi Hüseyin D. ile

evinin önünde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali D., cebinden çıkardığı bıçakla ağabeyi Hüseyin D. ve yengesi Sabriye D.'ye saldırdı. Bıçak darbeleriyle yaralanan Hüseyin D. ve eşi Sabriye D., yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sabriye D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan ağabey Hüseyin D. ise ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olduğu belirlenen Hüseyin D., buradaki müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Cinayet şüphelisi Ali D.'yi gözaltına alan jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)