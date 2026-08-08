Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını, büyümeden söndürüldü.

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Tunçbilek beldesi Gürağaç Mahallesi yakınlarında saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanı fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 3 arazöz ve 1 helikopter ile müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının yaklaşık 1 dekarlık alanda zarara neden olduğu öğrenilirken, bölgede soğutma çalışmalarının da tamamlandığı belirtildi. (DHA)

Kaynak: DHA