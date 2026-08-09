Mustafa AKÇAY/ HİSARCIK(Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü H.Ö. (14) yaralandı.
Kaza, Şehitler Mahallesi Türbe Caddesi'nde meydana geldi. H.Ö. idaresindeki elektrikli bisiklet, karşı yönden gelen M.A.Y. (61) yönetimindeki 43 ABZ 515 plakalı kamyonete çarptı. Kazada yaralanan H.Ö., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Hisarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan H.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.(DHA)
Kaynak: DHA