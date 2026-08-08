Yılmaz OKUR/İSTANBUL (DHA) KAĞITHANE'DE bir iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı alan polis, düzenlediği operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 104 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
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Kağıthane'de bir iş yerinde uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı ihbarını alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine 7 Ağustos'ta operasyon düzenledi. Operasyonda 104 kilo uyuşturucu madde ve sentetik ecza maddesi üretmekte kullanılan 1 adet baskı makinesi ele geçirildi. Ayrıca operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)
Kaynak: DHA