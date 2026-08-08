İSTANBUL, (DHA)- BİN 240 takımın başvurduğu 5G&Yapay Zeka ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması'nda 20 finalist takım, geliştirdikleri teknoloji çözümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesinde sergilemek için finalde buluşacak. Turkcell yürütücülüğünde düzenlenen yarışmada takımlar, 5G şebekesinin sunduğu programlanabilir ağ yeteneklerini yapay zeka teknolojileriyle bir araya getirerek yol güvenliğine yönelik yenilikçi mobil uygulamalar geliştirecek.

TEKNOFEST 2026 kapsamında Turkcell yürütücülüğünde düzenlenen 5G&Yapay Zeka ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması, yeni nesil iletişim teknolojileri ile yapay zekanın yol güvenliği alanındaki potansiyelini ortaya koymayı hedefliyor. Bu yıl ilk kez bu isimle düzenlenen yarışma, 202 farklı üniversiteden bin 240 takımın başvurusuyla yoğun ilgi gördü. Toplam 2 bin 973 öğrencinin başvurduğu yarışmada değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan 20 takım, finalde yarışmaya hak kazandı.

Yarışma kapsamında öğrenciler, canlı video akışlarını yapay zeka algoritmalarıyla analiz ederek yol güvenliğini etkileyebilecek unsurları tespit eden mobil uygulamalar geliştirecek. Araç, plaka, araç içerisindeki nesneler ve sürücü davranışları gibi unsurların analiz edilmesine yönelik çözümler geliştirecek takımlar, aynı zamanda 5G teknolojisinin sunduğu yüksek hız ve programlanabilir ağ yeteneklerinden etkin şekilde yararlanacak.

EN DOĞRU VE HIZLI ÇÖZÜM İÇİN YARIŞACAKLAR

Yarışmada takımlardan yalnızca yapay zeka tabanlı analizler geliştirmeleri değil, aynı zamanda Turkcell tarafından sağlanan Number Verification ve Quality on Demand (QoD) API'lerini etkin biçimde kullanmaları bekleniyor. Takımlar, geliştirdikleri uygulamalarla 5G şebekesi üzerinden iletilen canlı kamera görüntülerini analiz ederek yol güvenliğini tehdit eden unsurları gerçek zamanlı olarak tespit etmeye çalışacak.

Yarışmacıların geliştirdiği çözümler; yapay zeka analizlerinin doğruluğu ve hassasiyeti, 5G ağ yeteneklerinin ve ilgili API'lerin etkin kullanımı, çözümün hızı ve ölçeklenebilirliği ile sözlü sunum performansı gibi kriterler üzerinden değerlendirilecek. Böylece yarışmanın sonunda 5G teknolojisini ve yapay zekayı yol güvenliği için en verimli şekilde bir araya getiren çözümler dereceye girmeye hak kazanacak.

Yarışmanın final etabı, 7-9 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Final sürecinde takımlar, geliştirdikleri mobil uygulamaları kullanarak belirlenen güzergahta gerçekleştirilecek canlı görüntü analizleri üzerinden çözümlerini test edecek. Yarışmacılar ayrıca Turgut Özal Kongre Merkezi'nde Turkcell teknik ekibine geliştirdikleri projeleri 10 dakikalık sözlü sunumlarla aktaracak.

Üç gün sürecek final programının ilk gününde takımlar Turkcell Tepebaşı Plaza Genel Müdürlük ofisinde bir araya gelerek yarışma öncesi hazırlık ve teknik test süreçlerini tamamlayacak. İkinci gün İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde final yarışması başlayacak ve takımlar gün boyunca sunumlarını gerçekleştirerek geliştirdikleri uygulamalarla yarışacak. Final programının son gününde ise takımlar protokol buluşmasında bir araya gelecek; yarışmanın kapanış programında prestij ödülleri takdim edilecek ve dereceye giren takımların belirlenmesine yönelik süreç tamamlanacak.

5G & Yapay Zeka ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması'nda dereceye giren takımlar toplamda önemli ödüllerin sahibi olacak. Yarışmanın birincisi 175 bin TL, ikincisi 150 bin TL, üçüncüsü ise 125 bin TL ödül kazanacak. Maddi ödüllerin yanı sıra yarışmada En İyi Uygulama Mimarisi Ödülü, En İyi Sunum Ödülü ve Turkcell Özel Ödülü olmak üzere üç farklı prestij ödülü de takımlara takdim edilecek.

TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen yarışma, öğrencilerin yalnızca yeni nesil teknolojiler geliştirmelerine değil, bu teknolojileri günlük yaşamın önemli sorunlarına yönelik somut çözümlere dönüştürmelerine de fırsat sunuyor. 5G altyapısının yüksek hız ve düşük gecikme potansiyelini yapay zekanın analiz gücüyle buluşturan yarışma, geleceğin akıllı ulaşım ve yol güvenliği uygulamalarına yönelik yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağlamayı hedefliyor. 7-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek final etabında 20 finalist takım, daha güvenli yolların geleceğini teknolojiyle şekillendirmek için mücadele edecek.