Melike USLU- Şevval CİNDİR/İSTANBUL, (DHA)- KORE Cumhuriyeti'nin Kurtuluş Günü vesilesiyle İstanbul Festivali ve Kore Kültür Merkezi iş birliğinde 14 Ağustos akşamı Kwon Eunbi ve ATEEZ, İstanbul'da sevenleriyle buluştu. Kwon Eunbi ve ATEEZ, yüksek enerjili performansları ve görsel sahne şovlarıyla Festival Park Yenikapı'yı büyük bir K-Pop buluşmasına dönüştürdü.

Gecenin ilk konserinde sahneye çıkan Kwon Eunbi, solo kariyerinin farklı dönemlerini bir araya getiren performansıyla seyircisiyle sıcak bir bağ kurdu. 'Door, Hi, Hello Stranger, Unnatural' gibi sevilen şarkılar, dans ekibi ve renkli görsel dünya eşliğinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Güçlü vokali, zarif sahne duruşu ve dinamik koreografileriyle Kwon Eunbi, yaz enerjisini festival sahnesine taşıdı. Hayranların ışıkları ve tezahüratları, K-Pop Günleri'nin ilk bölümünde etkileyici görüntüler oluşturdu.

ATEEZ SAHNEDE

Kwon Eunbi'nin ardından ATEEZ sahne aldı. Senkronize koreografileri, vokal performansları ve sahne gösterileriyle izleyicilerin karşısına çıkan grup, sevilen şarkılarını seslendirdi. ATEEZ'in 'Say My Name', 'BOUNCY', 'WORK' ve 'Enough' parçaları konser alanındaki hayranların eşlik ettiği şarkılar arasında yer aldı.

Grubun sahne performansı sırasında seyirciler şarkılara eşlik ederken, hayranların telefon ışıklarıyla oluşturduğu görüntüler de dikkat çekti. Üyelerin seyirciyle etkileşim kurduğu konser, ATEEZ'in performansıyla sona erdi.

Kwon Eunbi'nin sahne aldığı konserle başlayan gece, ATEEZ'in performansıyla devam etti. İstanbul Festivali'ndeki K-Pop etkinliği, sanatçıların Türkiye'deki hayranlarıyla buluşmasına ev sahipliği yaptı.

BÜYÜKELÇİ SUKJONG BOO: TÜRK ASKERİNİN CESARETİ, KORE CUMHURİYETİ'NİN VAR OLMASININ TEMELİDİR

Kore ve Türkiye'nin yalnızca iki dost ülke olmadığını, kan bağıyla birbirine bağlı kardeş ülkeler olduğunun altını çizen Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Sukjong Boo, 'Kore Savaşı sırasında Türk askerlerinin gösterdiği cesaret ve fedakarlık, bugünkü Kore Cumhuriyeti'nin var olmasının temelini oluşturan güçlü bir dayanak oldu. Kore halkı, bu desteği derinden hatırlayarak minnet duyuyor. Kore'nin Kurtuluş Günü vesilesiyle düzenlenen İstanbul Festivali Kore Günleri'nde, Türk gençlerinin Korece şarkı sözlerine hep birlikte eşlik ettiğini ve büyük bir coşkuyla tezahürat yaptığını görmek beni derinden etkiledi. K-POP ve K-Kültürü, iki ülkenin geleceğini şekillendirecek genç nesillerin doğal bir şekilde yakınlık kurmasına vesile oluyor. Tarihsel dayanışma temelinde inşa edilen dostluğumuzun, kültürel etkileşimle buluşarak daha modern ve dinamik bir ilişkiye dönüştüğünü, bugünkü etkinlik vesilesiyle bir kez daha güçlü bir şekilde hissettim. Bu vesileyle İstanbul Festivali Kore Günleri kapsamında Koreli sanatçılara festivalde yer verildiği için Kore Cumhuriyeti adına teşekkür ediyorum' dedi.

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi CEO'su Özlem Adıgüzel de İstanbul Festivali Kore Günleri'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendiren, Kore kültürünü ve sanatını İstanbullularla buluşturan çok değerli bir etkinliğe imza attıklarını belirterek 'Farklı kültürlerin müzik, sanat, gastronomi ve gelenekler üzerinden bir araya gelmesi, karşılıklı anlayış ve dostluğun gelişmesine önemli katkı sağlıyor. İstanbul'un kültür-sanat takviminde böylesine renkli ve uluslararası bir buluşmanın parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz' diye konuştu.

OH: TÜRKİYE'DE K-POP'U BU KADAR ÇOK SEVİYOR OLMALARI BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR

Beşiktaş'ın Güney Koreli forvet oyuncusu Hyeon-gyu Oh, Türkiye'ye gelmeden önce Türklerin K-pop'u bu kadar çok sevdiğini bilmediğini ifade ederek 'Buraya geldikten sonra Türklerin gerçekten K-pop'u çok sevdiğini fark ettim. Bundan dolayı çok mutlu oldum ve gurur duydum. Türkiye'de K-pop'u bu kadar çok seviyor olmaları beni çok mutlu ediyor. Türkiye denilince aklıma ilk gelen şeyler Beşiktaş ve İstanbul Festivali' dedi.

FESTİVAL DEVAM EDİYOR

K-Pop Günleri, 15 Ağustos'ta Sunmi ve MONSTA X konserleriyle devam edecek. İstanbul Festivali 16 Ağustos'ta Hadise ve Argy'nin aynı gecede sahne alacağı kapanış programıyla beşinci yılını tamamlayacak.

Mimar Sinan'ın taşıyıcı sistem anlayışı ve kemer geometrisinden ilham alınarak tasarlanan İstanbul Festivali sahnesi, yaklaşık 70 metre genişliği ve 28 metre yüksekliği, 1.300 metrekare LED ekran yüzeyi, 800 hareketli aydınlatma armatürü ve 176 kutudan oluşan line-array ses sistemiyle uluslararası konser standartlarında etkileyici bir görsel ve işitsel deneyim sunuyor.

İstanbul Festivali kapsamında Genç Sahne, canlı performanslar, DJ setleri, dans gösterileri, söyleşiler ve interaktif etkinliklerle festivalin enerjisini ilk saatlerden itibaren yükseltiyor. 3x3 Basketbol Alanı da turnuvalar, gösteri maçları, yarışmalar ve sürpriz aktivasyonlarla spor ile eğlenceyi aynı sahada buluşturuyor.

Marka deneyim alanları, çocuklara özel eğlence noktaları ve zengin gastronomi seçenekleriyle desteklenen İstanbul Festivali, müzik, spor, eğlence ve lezzeti tek çatı altında bir araya getirerek her yaştan ziyaretçiye gün boyu süren dinamik ve benzersiz bir festival deneyimi vadediyor.