5 ÖLÜ, 11 YARALI

Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinde minibüsün yol kenarına devrildiği kazada ölü sayısının 5'e çıktığını, yaralanan 11 kişinin tedavilerinin ise sürdüğünü açıkladı. Açıklamada, '15 Ağustos 2026 günü saat 09.00 sıralarında, Lice ilçemiz Karahasan Mahallesi Heylo mezrasında bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazanın hemen ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edilmiş ve yaralı vatandaşlarımız hastanelere nakledilmiştir. Meydana gelen kazada 2 vatandaşımız olay yerinde, 3 vatandaşımız ise kaldırıldıkları hastanelerde olmak üzere toplam 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 3'ü ağır olmak üzere 11 yaralı vatandaşımızın tedavileri, ilimizdeki çeşitli hastanelerde devam etmektedir. Kazayla ilgili gerekli inceleme ve tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz' denildi.

Hüseyin İÇLİ-Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)