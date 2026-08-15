Bunlar da ilginizi çekebilir

İspanya ve Portekiz'de tam güneş tutulması

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Olay, dün akşam saatlerinde Galip Dere Plajı'nda meydana geldi. Denize giren Ömer Faruk Güral, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Güral'ın denizden çıkmadığını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, Güral'ın son görüldüğü bölgede denizden arama çalışması başlattı. Uzun süre devam eden çalışmalar sırasında ekipler bölgeyi geniş çaplı taradı. Çalışmalarının sonunda Ömer Faruk Güral'ın cansız bedeni bulundu. Kıyıya çıkarılan Güral'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Alkın BİRİCİK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Ömer Faruk Güral (19), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.