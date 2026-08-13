'MUHSİN YAZICIOĞLU CİNAYETİ DAHİL BAZI CİNAYETLERİ DE ÇÖZMEKTE KARARLIYIZ'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon'daki ziyaret ve programlarının ardından kentte bir otelde düzenlenen AK Parti Trabzon İl Başkanlığı 25'inci Yıl Vefa Yemeği'ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, 'Biz her zaman diyoruz; Türkiye Yüzyılı, Adalet Yüzyılı. Bu konuda bakanlık olarak çalışmaya devam ediyoruz. Önemli işler yaptığımızı düşünüyorum. Özellikle faili meçhul suçlar konusunda yeni büro kurduk. Şu ana kadar 30 tane aydınlatılmamış cinayeti ortaya çıkardık. Mutlaka, bir cinayet varsa bu cinayetin faili vardır. Bu konuda devlet, bu faili bulma yolundadır. Ucu nereye giderse gitsin, bu konuda kararlıyız. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili yakın zamanda yeni operasyon yapıldı. Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti dahil olmak üzere kamuoyunda bazı cinayetleri de çözmeye kararlıyız. 25 yıllık iktidarımız neler yapıldığını sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Şu an dünyanın en iyi 17'nci ekonomisiyiz. NATO'nun en büyük ikinci ordusuyuz. Savunma sanayi ihracatlarında söz sahibiyiz. Bunlar güçlü liderden dolayı oluyor. İnşallah nice 25 yıllar olacak' diye konuştu. (DHA)

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