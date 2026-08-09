Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)-23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından prömiyeri gerçekleştirilen 'Carmina Burana', Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu. İlk kez izleyici karşısına çıkan yeni prodüksiyon, koreografisi ve görsel anlatımıyla festivalin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festival kapsamında sahnelenen 'Carmina Burana' balesi, Carl Orff'un ölümsüz müziğini çağdaş dansın güçlü anlatımıyla buluşturdu. A. Volkan Ersoy tarafından sahneye konulan yapım; A. Volkan Ersoy, G. Armağan Davran, Deniz Özaydın, Alper Marangoz, Ferhat Güneş, Özgür Adam İnanç, Kürşat Kılıç, Yağızhan Danış ve Didem Ertan'ın ortak koreografisiyle hayat buldu. Kaderi, doğayı, aşkı ve insan yaşamının değişken döngüsünü dansın evrensel diliyle yorumlayan 'Carmina Burana', dansçı kadrosu ve görsel atmosferiyle Bodrum Kalesi'nin tarihi dokusuyla bütünleşti. Prömiyer temsilinde sanatseverlerden uzun süre alkış alan yapım, festival programına renkli bir başlangıç yaptı. Yoğun ilgi gören ilk temsilin ardından 'Carmina Burana', bugün ikinci kez sahnelenecek. 23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali; 12-13 Ağustos'ta Kosova Ulusal Balesi'nin 'Bolero' ve 'Correr o Fado' temsilleri ile ardından 16-17 Ağustos'ta İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDTistanbul) tarafından sahnelenecek 'PİNOKYO.EXE' gösterisi ile 17 Ağustos'a kadar sürecek. (DHA)