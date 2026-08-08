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MUĞLA, (DHA)- SON 3 yılda art arda 3 şampiyonlukla Bölgesel Amatör Lig'den başlayıp Trendyol 1'inci Lig'e adını yazdıran Muğlaspor yenilediği kadrosuyla yarın sezonun ilk maçında sahne alacak. Yeşil-beyazlı ekip, 1'inci ligde sezonun ilk haftasında SMS Grup Sarıyer'e konuk olacak. İstanbul Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda Melek Dakan'ın yöneteceği mücadelenin başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Sezon öncesi teknik direktörlük görevine Yalçın Koşukavak'ı getiren Muğlaspor, kadrosunu da büyük oranda yenilemişti. Muğla ekibi, ligin ilk iç saha sınavında ise 16 Ağustos'ta Bodrum İlçe Stadı'nda cezası nedeniyle taraftarından yoksun olarak Bandırmaspor'u ağırlayacak.

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