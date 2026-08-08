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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 7 Ağustos saat 03.30'da Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 6 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 6 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

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