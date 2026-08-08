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Yangın, saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Hamitabat Mahallesi'nde bulunan bir samanlıkta çıktı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda İtfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Samanlığı küle çeviren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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