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Olay, İnegöl'de faaliyet gösteren bir koltuk firmasında meydana geldi. Ş.Y. isimli kadının yediği şeker, soluk borusuna kaçtı. Arkadaşının nefes almakta güçlük çektiğini gören kişi, müdahalede bulundu. Arkadaşı, Ş.Y.'ye Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahaleyle boğazına kaçan şeker çıkan kadın, yeniden nefes almaya başladı. Yaşananlar, işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı mobilya firmasında soluk borusuna şeker kaçan Ş.Y., mesai arkadaşı tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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