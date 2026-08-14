Zübeyde ÖZMEN/BOLU, (DHA)- BOLU'nun Mengen ilçesinde, kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Necati Çelen (69) için AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Mengen ilçesi Başyellice köyünde yaşayan ve Alzheimer hastası olduğu belirtilen Necati Çelen'den bir süre haber alamayan yakınları, dün öğle saatlerinde, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Bolu ve Zonguldak'tan AFAD ekipleri, Bolu Jandarma Asayiş Komando, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve UMKE ekipleri sevk edildi. Çalışmalarda jandarmaya ait arama ve iz takip köpekleri de kullanıldı.

Necati Çelen'in son olarak Dirgine köyü çevresinde görüldüğü bilgisine ulaşan ekipler, bölgede karadan ve havadan dronla aramalara başladı. Ekipler, Çelen'i bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)