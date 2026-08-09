Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Yukatel Denizli Basket, takım kaptanı Mahir Ağva ile anlaşma sağladı. Denizli temsilcisi, yeni sezon öncesi önemli bir ismi kadrosunda tutarken, başkan Veli Deveciler taraftara, 'Takımımızın yanında olun' mesajı verdi. Geçen yıl önemli isimlerinden olduğu Denizli Basket'te bir sezon daha mücadele edecek olan Mahir Ağva, yeniden anlaşmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, 'Yukatel Denizli Basket ile bir sezon daha devam edecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Denizli'yi ve burada basketbola olan ilgiyi çok seviyorum. Kaptan olarak bu formanın sorumluluğunu her zaman hissettim. Yeni sezonda da aynı mücadele ve inançla sahada olacağım' dedi.

Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler ise Mahir Ağva ile yola devam etmekten memnuniyet duyduklarını söyledi. Deveciler, 'Mahir Ağva bizim için sadece saha içindeki performansıyla değil, karakteri ve liderliğiyle de çok değerli bir oyuncu. Takımımıza önemli katkılar sağlıyor. Yeni sezon planlamamız içerisinde Mahir'in takımda kalmasını istedik ve kendisiyle yeniden anlaşma sağladık' diye konuştu.

Başkan Deveciler, yeni sezon hazırlıklarının da devam ettiğini belirterek, 'Hedefimiz Denizli Basket'in mücadele gücü yüksek, karakterli ve taraftarımızın gurur duyacağı bir takım olması. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Taraftarımız bizim en büyük gücümüz. Yeni sezonda onların desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var' ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN GENÇ TAKVİYE

Yukatel Denizli Basket, son 2 sezonda Galatasaray forması giyen genç skorer gard Yaman Alişan ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Yeni sezon kadro yapılanmamız kapsamında, genç ve gelecek vadeden oyuncu Yaman Alişan ile anlaşma sağladık. U-16, U-18 ve U-20 kategorilerinde milli takım forması giyen Yaman Alişan, son olarak geçtiğimiz ay Slovenya'da düzenlenen U-20 Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti. Hoş geldin Yaman. Birlikte güzel hedeflere' mesajı paylaşıldı.