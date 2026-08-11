Emre EFE/POLATLI (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Polatlı ilçesinde kuru otları çakmakla yakarak yangın çıkardığı belirlenen Yunus Emre G., alkollü olarak yakalandı.

Yassıhöyük Mahallesi'ndeki Gordion Antik Kenti yakınında gezen bir kişinin 50-100 metre aralıklarla kuru otları çakmakla yakarak Beylikköprü Mahallesi yönüne gittiği bildirildi. Bunun üzerine bölgeye güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüpheli Yunus Emre G.'yi Beylikköprü Mahallesi'nin girişinde otları yakmaya devam ettiği sırada suçüstü yakaladı. Alkollü olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. (DHA)