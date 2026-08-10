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Kentte polis ekipleri, ihbar üzerine İran plakalı ve soğan yüklü bir TIR'ı takibe aldı. Takip sonucunda Haymana ilçesine gelen TIR'ın soğanları indireceği depoya ulaşmasının ardından operasyon düzenlendi. TIR'da ekiplerin aramalarında, soğan torbalarının içine zulalanmış yaklaşık 150 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltın alındı. (DHA)

Emre EFE/HAYMANA (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Haymana ilçesinde soğan yüklü bir TIR'da yapılan aramada, torbalar içine zulalanmış yaklaşık 150 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

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